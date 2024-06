Tremendo scontro dopo le feste medioevali: giovane schiacciato tra ambulanza e furgone

Un tremendo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, al termine delle Feste Medioevali di Brisighella. Secondo quanto ricostruito finora, una ambulanza presente sul posto per il servizio di supporto alla manifestazione, scendendo dalla strada che proveniva dalla Rocca di Brisighella sarebbe andata a impattare, per cause ancora da chiarire, contro un pick-up fermo sul ciglio della strada. A farne le spese un giovane che è rimasto schiacciato tra i due veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, con il supporto dell'elimedica. Un intervento complicato, con l'elicottero che, vista la zona collinare, non è potuto atterrare: è stato quindi necessario calare una barella dall'alto per caricare il ferito e portarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Stando alle prime informazioni, il giovane potrebbe rischiara l'amputazione di una gamba. Sul luogo dell'incidente per i rilievi di legge, erano presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Brisighella e Faenza. Un altro grave incidente è avvenuto invece all'alba di lunedì sulla statale Adriatica.