Ancora uno schianto al solito incrocio: un'auto nel fosso e tre persone in ospedale

Ennesimo grave scontro all'incrocio tra via Canala e via Maccalone, fra Piangipane e Santerno, dove un altro violento incidente si era verificato a marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che, intorno alle 8.30 di giovedì, una Fiat Panda e una Tesla siano entrate in collisione nei pressi dell'incrocio. In seguito al grave urto, una delle auto coinvolte sarebbe caduta nel fosso a lato della strada rimanendo in posizione verticale con la parte anteriore appoggiata sul fondo del fosso. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi del 118. Il conducente della Punto è stato portato al'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre conducente e passeggera della Tesla sono stati portati al nosocomio con ferite più lievi, tanto che la donna al volante avrebbe in seguito rifiutato le cure mediche. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco.