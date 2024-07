Violento scontro all'incrocio: due uomini e un bimbo finiscono in ospedale

Un violento incidente tra due mezzi si è verificato oggi pomeriggio a Fusignano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 all'incrocio tra via Fornace e via Sordina. Stando ai primi accertamenti della Polizia Locale della Bassa Romagna l'incidente ha coinvolto una Bmw con a bordo un uomo sulla trentina e un bambino di 10 anni che da via Sordina si stavano immettendo in via Fornace

e un'Audi guidata da un uomo di 72 anni che procedeva su via Fornace da Fusignano verso Alfonsine. In seguito al violento impatto l'Audi è finita nel cortile di un'abitazione.

Subito sono giunti sul posto i soccorsi del 118, con due ambulanze e l'elicottero, e i Vigili del Fuoco di Lugo per la messa in sicurezza dei veicoli. I due conducenti sono stati trasportati negli ospedali di Ravenna e di Cesena, mentre il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale di Cesena. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a permettere i soccorsi e i rilievi di legge, poi il traffico è stato regolato sul posto con senso unico alternato.

