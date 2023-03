Tragedia in autostrada: dopo l'urto con il camion l'auto si ribalta, muore un uomo

Tragedia in autostrada. E' successo nella notte tra venerdì e sabato sulla A14, nel tratto tra Faenza e Imola, intorno al km 57 nella zona di Solarolo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che una Fiat 500 stesse percorrendo la corsia nord dell'autostrada, in direzione Bologna, avrebbe tamponato un autoarticolato. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Nel violento urto fra i due mezzi, l'auto si è ribaltata più volte. All'interno della Fiat è rimasto incastrato privo di sensi un'automobilista di circa 58 anni, residente in Lombardia.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con l'automedica e l'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco di Faenza e la Polizia stradale di Faenza. I pompieri hanno impiegato una decina di minuti per estrarre l'uomo dall'auto, ma una volta affidato ai sanitari questi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nel corso dell'intervento le ripercussioni sul traffico autostradale sono state quasi nulla, vista l'ora notturna.