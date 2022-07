Schianto mortale fra auto e camion: perde la vita un uomo

Drammatico incidente sulle strade faentine. E' accaduto intorno alle 10.30 di lunedì all’incrocio tra via Cassanigo e via Sant’Andrea dove è morto un uomo di 85 anni. Sulle dinamiche dello scontro, che ha coinvolto un'auto e un camion, sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Faenza. Secondo una prima ricostruzione, pare che un 85enne faentino stesse procedendo a bordo della propria auto su via Cassanigo in direzione Solarolo e sarebbe arrivato all'incrocio con via Sant’Andrea mentre dalla propria sinistra sopraggiungeva un camion.

Nonostante la frenata, il mezzo pesante non ha potuto evitare la collisione con l'auto che è stata sbalzata a diversi metri di distanza nel fosso a fianco della strada. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi, con elicottero e ambulanza, ma purtroppo i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, così da permettere i soccorsi e i rilievi di legge.