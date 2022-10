Terribile schianto fra auto e camion: muore un giovanissimo, fratello in ospedale in condizioni disperate

Una terribile sciagura stradale sulle strade del Ravennate. A farne le spese sono due giovanissimi fratelli, uno morto sul colpo, l'altro portato d'urgenza in ospedale. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Bastia, all'altezza di Santa Maria in Fabriago. La collisione ha coinvolto due veicoli: Ford Focus con a bordo due giovani e un camion. In base a una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'auto stesse procedendo da Lavezzola verso Sant'Agata sul Santerno, mentre il camion, che trasportava oli vegetali, marciava in direzione contraria.

Nel violento urto tra i due mezzi l'auto si è ribaltata nel fosso accanto alla strada e un ragazzo di 15 anni è deceduto. Il fratello, poco più che ventenne, è stato invece portato in condizioni disperate all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero. Il 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze e l'automedica. Presenti sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco con le squadre di Lugo e Argenta, oltre che la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge. La strada è stata chiusa al traffico.