Perde il controllo della moto e sbatte contro l'auto in sosta: scooterista portato d'urgenza in ospedale

Ancora un grave incidente nella giornata di venerdì nel Ravennate, dopo il tragico schianto avvenuto tra Sant'Agata sul Santerno e Villa San Martino in cui è morto un giovane alla guida di un furgone. Intorno alle 14 in via San Mama a Ravenna uno scooterista 30enne pakistano ha impattato violentemente contro un'auto in sosta. L'uomo si sarebbe immesso nella via di borgo San Rocco partendo dalla pista ciclabile ma, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Ravenna, avrebbe colpito il cordolo che divide la ciclabile dalla strada perdendo così il controllo della moto. A quel punto il 30enne avrebbe urtato una Reanult Clio parcheggiata sull'altro lato della via.

In seguito alla collisione, lo scooterista ha riportato un grave trauma cranico, mentre la sua moto ha terminato la corsa a una decina di metri dal punto d'impatto. Immediatamente sono giunti sul luogo dell'incidente i soccorsi con automedica e ambulanza. I medici del 118 hanno stabilizzato l'uomo sul posto per poi trasportarlo urgentemente con l'elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Nel corso delle operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.