Scontro frontale fra scooter e camion: motociclista portato d'urgenza in ospedale

Violento incidente nella serata di giovedì. E' accaduto alle 22.10 lungo via Faentina, nei pressi del distributore Esso a Brisighella, dove si è verificato uno scontro frontale, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, tra un camion, condotto da un uomo di 31 anni di Lugo, che procedeva in direzione di marcia Faenza-Marradi, e uno scooter su cui viaggiava un faentino di circa 24 anni che proveniva dalla direzione opposta.

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi del 118 con automedica e ambulanza partite da Faenza. I medici, considerate le condizioni del motociclista, hanno deciso di trasportare il giovane all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero di soccorso di Bologna. Stando alle prime informazioni, il faentino sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, la strada è rimasta chiusa per oltre un paio d'ore. Per entrambi i conducenti sono stati richiesti gli esami tossicologici ed etilometrici.