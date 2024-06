Tremendo scontro tra moto e camioncino: giovane in ospedale in gravissime condizioni

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì e a farne le spese è un giovane centauro. Tutto è avvenuto in via Cella, a metà strada fra San Bartolo e Santo Stefano. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, un giovane di 17 anni stava viaggiando a bordo di una Yamaha R125 quando si è scontrato contro il retro di un camioncino guidato da un uomo di circa 70 anni. Nel violento impatto il giovane è finito a terra, dove sarebbe rimasto fin da subito incosciente. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. I sanitari hanno quindi stabilizzato sul posto il ragazzo e lo hanno poi portato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico. Sul luogo dell'incidente per regolare il traffico sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna.

