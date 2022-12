Con lo scooter si scontra violentemente contro un'auto, paura per un 42enne che finisce all'ospedale

Si registra un incidente sabato mattina intorno alle 11:30 nella frazione di Godo, nel comune di Russi. Coinvolto uno scooterista di 42 anni che con il suo scooter 125 stava percorrendo la vecchia Faentina, da San Michele verso Godo. L'incidente si è verificato quando il 42enne non si è accorto della frenata delle macchine che erano davanti a lui. Violento lo scontro con una Ford Focus che in quel momento era ferma. Dopo il forte impatto lo scooterista è rimasto comunque sempre cosciente, sul posto l'intervento di ambulanza ed elicottero, il ferito (le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni) è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale di Russi.