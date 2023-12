Scontro tra due auto nella mattinata di Santo Stefano, tre persone ferite all'ospedale Bufalini

Un grave incidente si è registrato nella mattinata di Santo Stefano lungo la via Salara Statale, a Castiglione di Cervia. La prima richiesta di soccorso è giunta alla Polizia locale di Cervia attorno alle 11,15 di martedì (26 dicembre). Secondo le prime informazioni due autovetture si sono scontrate frontalmente, l’impatto è stato rovinoso, non è ancora chiara la dinamica del sinistro su cui sono al lavoro con i rilievi gli uomini della municipale. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tutte in una condizione di media gravità, sono state trasferite al Bufalini di Cesena. Sul posto gli uomini del 118 e l’intervento dell’elimedica. Presenti anche i Vigili del fuoco.