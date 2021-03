Incidente tra più mezzi, due auto si scontrano frontalmente: grave bimbo di 3 anni

E' di quattro feriti, tra cui un bimbo di 3 anni in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra più veicoli verificatosi nella tarda mattinata di mercoledì, poco prima delle 13, in via Dismano, a Borgo Faina, a poche centinaia di metri dalla "Cà del Liscio". La dinamica dello schianto è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Ravenna, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Nella carambola sono rimasti coinvolti uun "Peugeot Viper", condotto da un uomo, una "Renault" ed una "Fiat Punto", quest'ultime venute a collisione frontalmente nella corsia di marcia per Ravenna.

Il piccolo si trovava a bordo della "Punto" condotta dal padre e nello scontro ha riportato le conseguenze peggiori, mentre al volante della "Renault" vi era una donna. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 (che hanno operato con quattro ambulanze e l'elimedica), il bimbo è stato trasportato al "Trauma Center" dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Al nosocomio cesenate è stato portato anche il padre, con codice di media gravità. Stesso codice, ma trasporto al "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, per l'automobilista della "Renault", mentre il conducente del "Viper" ha riportato lievi lesioni ("codice 1"). L'arteria è stata chiusa in direzione Cesena, 500 metri dopo la "Cà del Liscio", per agevolare le operazioni di soccorso, messa in sicurezza dei mezzi e rilievi di legge.

Foto di Massimo Argnani