Ancora un incidente: scooterista finisce contro il guard rail, è grave

Ancora un incidente nel ravennate. Giovedì sera, attorno alle 18.30, un 50enne stava percorrendo via Sottofiume Boncellino dalla San Vitale verso l'abitato di Boncellino in sella a uno scooter Burgman quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo in curva ed è finito contro il guard rail.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente serie. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, intervenuta per i rilievi di legge, ha chiuso la strada al traffico per circa due ore. Un altro incidente si è verificato in mattinata a Lugo, mentre un motociclista faentino ha perso la vita in uno schianto tra Modigliana e Marradi.

Foto Massimo Argnani