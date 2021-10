Seduto una panchina viene travolto all'improvviso da un'auto: paura in Piazza Caduti sul Lavoro

Paura domenica mattina, poco dopo le 12, in zona Darsena, a Ravenna. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, il conducente di una "Renault Scenic", con a bordo tre persone (tra cui una bimba), nell'affrontare la rotonda di Piazza Caduti sul Lavoro, ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro una panchina sulla quale si trovava seduto un uomo di 53 anni. Quest'ultimo non si è accorto dell'arrivo dell'auto, venendo travolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. Il 53enne, che non ha perso conoscenza, è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre nessuna conseguenza per i tre occupanti della vettura, medicati in loco. (foto di Massimo Argnani)