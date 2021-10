Si ribalta col camion nella zona del Porto: camionista grave in ospedale

Brutto incidente stradale all'alba di mercoledì mattina nella zona del Porto San Vitale. Intorno alle 7.30 un camionista stava viaggiando verso Ravenna quando, giunto nei pressi della Setramar, ha perso il controllo del pesante mezzo ed è andato fuori strada finendo ribaltato su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il camionista è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, insieme ai Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo, durante le quali è stata chiusa la corsia in uscita con deviazioni sul posto.