Si scontra con un furgone in svolta: traumi multipli per un giovane centauro

Motociclista ventenne trasportato al "Bufalini" per le conseguenze di un incidente stradale. Il fatto si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18, a Ca' di Lugo, in via Fiumazzo. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo l'arteria in sella ad una "Ktm" con direzione di marcia Lugo-Voltana. Giunto all'altezza del civico 204, il motociclista si è scontrato con un furgone, condotto da un operaio 55enne, che dalla corsia opposta stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area privata.

A seguito della collisione, il conducente della moto è sbalzato dal mezzo, riportando un politrauma dopo il rovinoso impatto sull'asfalto. Immediata la richiesta d'intervento ai sanitari del 118. Dalla sala operativa di "Romagna Soccorso" è stata attivata un'ambulanza e l'elimedica. Il ventenne non ha mai perso conoscenza ed è rimasto sempre vigile durante la fase di stabilizzazione. Quindi è stato trasportato col codice di massima gravità con l'elicottero al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La viabilità è stata deviata sulla rampa del fiume Senio e non ha subìto particolari ripercussioni.