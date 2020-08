La moto si schianta contro l'auto in svolta: impatto tremendo, grave un 49enne

L'impatto è avvenuto di prima mattina, erano passati da pochi minuti le 7 di sabato. La via Emilia tra Faenza e Forlì è stata teatro di un grave incidente stradale, in particolare l'intersezione tra la statale e via Ramona, nel tratto tra Faenza e la frazione di Cosina. E' qui che, secondo le prime informazioni, una moto è entrata in collisione con un'auto. A farne le spese è stato un uomo di 49 anni di Castrocaro. L'uomo è stato soccorso con un codice di massima gravità e portato all'ospedale “Bufalini” di Cesena con l'ausilio dell'elicottero del 118. Presenti anche i soccorritori con l'ambulanza e la polizia locale di Faenza per la gestione della viabilità sulla via Emilia e i rilievi relativi alla dinamica.

Entrambi i mezzi procedevano in direzione Faenza. Secondo quanto è emerso, l'auto, una Ford Fiesta condotta da un 21enne del posto, stava effettuando la svolta a sinistra in via Ramona. Nell'intraprendere la svolta nella laterale di campagna, l'auto è stata colpita dalla moto, una Suzuki 1000, che secondo i primi rilievi stava effettuando il sorpasso dei veicoli davanti. L'impatto è stato violento, la moto e il motociclista sbalzati contro il guard-rail a sinistra. Nell'impatto il 49enne ha riportato numerose ferite e fratture, tanto da rendere necessario il trasporto al Trauma Center del Bufalini di Cesena con l'elimedica.