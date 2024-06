Coppia in bici investita da un'auto: donna incastrata sotto la macchina, è gravissima

Grave incidente nella tarda mattinata di domenica a Lugo, con una coppia in bicicletta che è stata colpita da un'auto in transito che proveniva dal senso di marcia opposta. E' accaduto in via del Pero. Se l'uomo è riuscito di fatto ad evitare l'impatto, la stessa cosa non si può dire per la compagna, 51 anni di Alfonsine, che è finita sotto la Fiat Punto, condotta da una 58enne del posto.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo per liberare la ciclista da sotto il veicolo, anche avvalendosi di un crick per sollevarlo. Una volta liberata la ferita, sempre incosciente, è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena, con l'elicottero del 118, dove è stata ricoverata con un codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi della dinamica. Via del Pero è stata chiusa al traffico.