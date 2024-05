Auto con 4 ragazzi a bordo sbanda in curva e si schianta nel fosso: un ferito grave

Due incidenti nella notte nelle campagne del Ravennate, in entrambi protagonisti loro malgrado due gruppi di ragazzi che rientravano dalla serata passata assieme. Intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica un'auto Opel Karl con quattro ragazzi ventenni a bordo è uscita di strada in via Gambellara, non lontano dall'intersezione con via Trova. L'utilitaria, che viaggiava in direzione Ghibullo con quattro ragazzi a bordo, è finita nel fosso quando il conducente ha affrontato una curva a sinistra.

Numerosi i soccorsi che si sono portati sul posto, con 4 ambulanze e un'automedicalizzata. Presenti anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere del veicolo accartocciato due giovani che non riuscivano ad uscire autonomamente e inizialmente privi di sensi. I ventenni sono stati tutti portati all'ospedale Bufalini di Cesena, uno con un codice di massima gravità, due meno gravi e uno con ferite lievi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente.