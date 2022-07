Donna a piedi travolta da un'auto impazzita nel cuore della notte: è gravissima

Un gravissimo incidente stradale, avvenuto nel cuore della notte, ha ridotto in gravissime condizioni una donna, che stava camminando a piedi. E' quanto accaduto a Castel Bolognese lungo la via Emilia, in direzione Faenza, nel tratto della discoteca "Le Cupole". E' qui che intorno alle 3.45 della notte tra venerdì e sabato una coppia di un uomo e una donna stava raggiungendo a piedi il vicino chiosco che vende alimenti e frutta, che si trova a pochi passi dalla sala da ballo. L'incidente è avvenuto quando una macchina, una Opel Astra condotta da un giovane, che procedeva in direzione Faenza, è improvvisamente sbandata a sinistra, travolgendo i due pedoni.

All'origine della sbandata forse un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri di Faenza ad appurare i motivi e la dinamica dell'investimento. L'auto prima ha sbattuto contro un muretto laterale, poi ha travolto i due, con la donna che è stata centrata in pieno e l'uomo solo di striscio. Il mezzo ha terminato la sua corsa nel fosso laterale alla carreggiata. Sbalzata ad alcuni metri per l'impatto, le condizioni della ferita sono apparse subito molto gravi. Sul posto si sono portate ambulanza e auto medicalizzata. Il personale medico sul posto, dato il grave quadro della ferita, ha optato per il ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna, tramite l'elicottero del 118 giunto da Bologna e attrezzato per il volo notturno.