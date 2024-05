Auto piena di giovani di ritorno dalla serata passata assieme si ribalta in fondo al fosso: 4 feriti

Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4.45 nelle vicinanze di Fusignano, vale a dire neanche un'ora dopo un altro incidente “fotocopia” avvenuto in via Gambellara, sempre nelle campagne del Ravennate. In entrambi gli incidenti infatti sono stati protagonisti loro malgrado due gruppi di 4 ragazzi che rientravano dalla serata passata assieme.

Nel caso di Fusignano, l'incidente si è verificato in via Maiano, con il mezzo con quattro ventenni a bordo che si è ribaltato in un campo dopo un'uscita di strada autonoma. L'auto stava procedendo verso San Lorenzo di Lugo quando c'è stata la sbandata, con l'impatto contro la riva di un canale sottostante e il successivo ribaltamento della vettura. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118, assieme all'elicottero delle emergenze e i vigili del fuoco. Due feriti di media gravità sono giunti all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre altri due meno gravi sono stati condotti al vicino ospedale di Lugo. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'accaduto.