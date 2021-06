Anziano travolto a piedi, muore all'ospedale poco dopo il violento impatto

Dramma della strada a Lugo nella serata di venerdì. Il tutto si è verificato in pochi istanti in viale degli Orsini, intorno alle 21.45. E' qui che transitava un'auto, una Fiat Panda condotta da un trentenne del posto. Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Lugo il veicolo, mentre procedeva lungo il viale dalla stazione verso via Baracca, ha travolto un anziano di oltre ottant'anni che si trovava in strada. Da ricostruire la dinamica esatta dell'impatto. L'anziano è stato caricato sul cofano e poi è finito contro il parabrezza, mandandolo in frantumi.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con auto medicalizzata e ambulanza, per tentare un ultimo e disperato tentativo di salvarlo, essendo le sue condizioni gravissime. Portato in ospedale il ferito è spirato poco dopo il ricovero. Sul posto, assieme ai Carabinieri, anche la Polizia locale della Bassa Romagna. La strada è stata chiusa per oltre due ore per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.