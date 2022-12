Ragazza investita sotto la pioggia battente: è caccia al pirata della strada

Erano da poco passate le 19 di venerdì e pioveva copiosamente a Faenza quando in via Oberdan all’altezza della rotatoria all’intersezione con via Medaglie d’Oro, pochi metri dopo il distributore Agip, una ragazza tra i 20 e i 30 anni intenta ad attraversare la carreggiata in prossimità del passaggio pedonale è stata investita.

Non è ancora chiara la dinamica, al momento al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuta per i rilievi, anche perché l’automobile dopo l’urto non ha fermato la propria corsa nonostante la perdita evidente di pezzi sull’asfalto. La ragazza, che poco prima si trovava in gelateria, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 intervenuto con un’autoambulanza ed è stata trasportata all’ospedale di Faenza in codice giallo. Oltre ai rilievi la Polizia Locale sta acquisendo le informazioni necessarie per rintracciare l’auto pirata che ha causato l’incidente. Al guidatore infatti rischia di essere addebitata l’omissione di soccorso.