Nella rotonda entrano in collisione una Panda e una mountain bike: ferito il ciclista

Un ciclista è rimasto ferito nella serata di giovedì a causa di un incidente stradale, che si è verificato nella rotonda Belgio, nella zona di via delle Industrie. Il tutto si è verificato intorno alle 20,30. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, sono venuti a collisione una mountain bike, con in sella un 73enne, e una Fiat Panda, guidata da una donna di 76 anni. La vettura proveniva dal ponte mobile.

A farne le spese è stato il ciclista. Prima incosciente, poi tornato cosciente, si è optato per il ricovero al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima urgenza. Sul posto, oltre al 118 e alla Polizia Locale per i rilievi di legge, presente anche una pattuglia della Polizia di Stato per la gestione della viabilità.