Violento schianto, auto scaraventata nel campo: grave una donna

E' di quattro feriti, di cui una particolarmente grave, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di venerdì in via Canale Molinetto, a Ravenna. Lo schianto si è verificato intorno alle 21.15 nella carreggiata in direzione mare a circa mezzo chilometro dal distributore di benzina che si trova sulla strada per Punta Marina. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto un'autovettura Hyundai si è scontrata, mentre si immetteva su via Canale Molinetto, contro una Mercedes che viaggiava in direzione del mare. Ad aver avuto la peggio è stata la conducente della Hyundai, una donna straniera di circa 60 anni, portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

La sua auto è stata scaraventata dall'impatto nel campo che costeggia la strada. A bordo del mezzo c'erano altre due persone, che hanno riportato ferite più lievi, mentre è stato portato all'ospedale con un codice di media urgenza il conducente della Mercedes, un giovane di 22 anni. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con tre ambulanze e l'auto medicalizzata. Presenti anche i vigili del fuoco per l'ausilio ai soccorritori e la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica. L'interventoe i rilievi hanno reso necessario la chiusura di via Canale Molinetto in direzione del mare.

(Foto Massimo Argnani)