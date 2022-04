Strada chiusa, l'auto è finita nel fosso e si è cappottata: nella tragedia è morto un uomo

Traffico in tilt sulla Ravegnana nella prima serata di sabato. E' stata una tragedia stradale quella accaduta intorno alle 19:30 a cavallo tra Forlì e Ravenna, proprio al confine tra la frazione forlivese di Durazzanino e quella ravennate di Coccolia. Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo via Ravegnana. Per cause ancora in corso di accertamento l'automobilista che viaggiava in direzione Forlì-Ravenna, ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada finendo in un fosso al lato della carreggiata, dopo aver oltrepassato un pezzo di vegetazione. Il veicolo rosso, una Alfa Romeo si è cappottato, non hanno sicuramente agevolato le condizioni meteo, e l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto Polizia locale, Vigili del fuoco e personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.