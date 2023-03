Investe la studentessa e si allontana: Polizia locale sulle tracce del pirata della strada

L'auto investe la ragazza in bici e si allontana. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale di Ravenna per fare chiarezza sull'incidente avvenuto venerdì 3 marzo, poco dopo le 7 del mattino, all’altezza del civico 253 di via Fiume Montone abbandonato a Ravenna. Gli agenti della Polizia Locale dovranno infatti ricostruire la dinamica dei fatti che avrebbero portato all'investimento di una studentessa del Liceo scientifico di Ravenna che stava andando a scuola in sella alla sua bicicletta quando sarebbe stata investita da un'automobile. Il conducente, poi, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso alla minorenne.

Secondo quanto riferito dal presidente dell'associazione "Il Terzo Mondo", Charles Tchameni Tchienga, che avrebbe poi provveduto a segnalare l'accaduto alla Polizia Locale, la giovane dopo l'investimento si sarebbe comunque rialzata per proseguire il suo tragitto fino a scuola. Dopo esser giunta al liceo, tuttavia, i dolori avrebbero iniziato a manifestarsi. A quel punto sarebbero stati chiamati i soccorsi, con la studentessa portata in ospedale per accertamenti. Visite in ospedale che poi sarebbero continuate nei giorni scorsi, sempre a causa dei dolori successivi all'incidente. Il presidente dell'associazione invita chiunque abbia informazioni sulla vicenda a informare le forze dell'ordine.