Tamponamento tra più mezzi in autostrada: chilometri di coda, traffico in tilt

Un incidente avvenuto a metà mattinata di lunedì ha mandato in tilt il traffico sull'autostrada A14dir. A causa di un tamponamento fra più mezzi avvenuto poco prima delle 10, si è creata una lunga fila di veicoli all'altezza dello svincolo dell'A14dir in direzione Bologna al km 54 nord, con una coda di oltre 9 chilometri tra Faenza e Imola. Dalle prime informazioni pare si siano registrati due feriti, portati in ospedale. Sul posto i mezzi di soccorso del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Faenza. Si consiglia a chi si mette in viaggio verso nord di uscire a Faenza, percorrere la via Emilia e rientrare al casello di Imola. Viabilità ordinaria, invece, verso Lugo-Bagnacavallo-Ravenna.