Anziano ciclista investito da un'auto: paura alla Rotonda Olanda

Il ferito ha riportato traumi di media gravità ed è subito stato portato in ospedale dai medici del 118

Brutto incidente lunedì mattina a Ravenna. Intorno alle 11, all'imbocco tra viale Pertini e la Rotonda Olanda, un uomo di 69 anni in sella alla sua bicicletta è stato urtato da un'automobile che da viale Pertini si stava immettendo nella rotonda. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e l'auto medica. Dopo averlo stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasportato in ospedale con traumi di media gravità. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale e dei Carabinieri. Nel frattempo su viale Pertini nei pressi della rotonda è stato istituito il senso unico alternato per permettere i rilievi e i soccorsi.

Foto Massimo Argnani

