Violento tamponamento all'incrocio: madre e figlia portate in ospedale

Grave incidente stradale lunedì mattina a Còsina, frazione di Faenza, lungo la via Emilia. Attorno alle 10.45 una Ford con a bordo due donne, madre e figlia rispettivamente di 59 e 25 anni, è stata tamponata da una Bmw condotta da un 74enne all'altezza dell'incrocio con via Basiago. Nel violento scontro, la Ford si è ribaltata rimanendo su un fianco a bordo della strada.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che hanno aiutato a estrarre le due donne dall'auto ribaltata, e il personale del 118 con due ambulanze ed elicottero, che ha trasportato le due ferite all'ospedale Bufalini di Cesena. Il 74enne è stato portato all'ospedale di Faenza in stato confusionale per gli accertamenti del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.