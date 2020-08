Tamponamento a catena in autostrada: 7 feriti in ospedale

Brutto tamponamento a catena nella mattinata di giovedì in autostrada. Intorno alle 10.20 sull'A14 all'altezza del km 56+500 nord, nel territorio di Solarolo, un'automobile che procedeva verso Bologna non è riuscita a frenare in tempo quando si è ritrovata davanti dei rallentamenti dovuti al traffico intenso. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte altre due auto - si tratta di una Fiat Punto, una Ford Kuga e una Volkswagen Polo - e una moto Harley Davidson che viaggiava davanti alle tre automobili.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze ed elicottero in via precauzionale. Dei 9 passeggeri rimasti coinvolti nell'incidente, 7 di loro - tutti italiani e maggiorenni - sono rimasti feriti e sono stati portati agli ospedali di Forlì e Imola con codici di bassa e media gravità. Sul posto anche due unità dei Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Forlì per i rilievi di legge e la messa in sicurezza dei mezzi.