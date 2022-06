Tamponamento a catena tra tre veicoli, camioncino si ribalta: ferito in ospedale

Ancora un incidente giovedì nel ravennate, dopo quello avvenuto sulla rampa dell'A14bis nel pomeriggio. In serata ad Alfonsine, attorno alle 22, si è verificato un tamponamento a catena tra tre veicoli su via Raspona, all'altezza del civico 80. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che un 28enne a bordo di un'Alfa Romeo abbia tamponato una Mercedes classe C condotta da un 46enne, che a sua volta ha tamponato un camioncino con a bordo un 56enne. Il camioncino si è imbarcato ribaldandosi nel piccolo fossato laterale alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato il 56enne - uscito in maniera autonoma dalla cabina del mezzo - all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Gli altri automobilisti hanno rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna.