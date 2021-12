Tamponamento nella nebbia tra due auto, ferite tre persone

Violento schianto tra due auto, nella fitta nebbia di sabato sera. L'incidente si è verificato in via Molinaccio, la strada principale che attraversa la frazione di San Pancrazio. Intorno alle 23 sono venute in collisione due vetture, una Mercedes che ha tamponato una Fiat Punto con due persone a bordo. L'incidente ha scaraventato fuori strada entrambi i veicoli. I feriti sono tre, tutti uomini, portati in ospedale con codici di media gravità.

Sul posto, per i soccorsi, sono sopraggiunte tre ambulanze e l'auto medicalizzata, assieme ad una squadra dei vigili del fuoco. I carabinieri hanno invece gestito la viabilità e i rilievi previsti per l'accertamento delle responsabilità. I due occupanti della Punto sono stati portati all'ospedale di Ravenna, mentre il terzo ferito – il conducente della Mercedes – è stato portato al Bufalini di Cesena con una ferita alla testa, ma non in pericolo di vita.