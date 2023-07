Incidente tra tre mezzi in autostrada: famiglia di turisti in ospedale e traffico in tilt

Traffico in tilt sull'autostrada A14 nella tarda mattinata di oggi per un incidente che ha coinvolto tre auto. Il sinistro è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla carreggiata in direzione Bologna, all'altezza del chilometro 57 tra Faenza e la diramazione per Ravenna, e dalle prime informazioni pare essersi trattato di un tamponamento a catena.

Ad avere la peggio è stata una famiglia di quattro turisti olandesi che viaggiava sulla stessa auto, tutti portati in ospedale. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanze ed elicottero, con il quale il ferito più grave - non in pericolo di vita - è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale di Forlì per i rilievi di legge e la gestione del traffico. Il tratto di autostrada in cui si è verificato l'incidente è stato chiuso per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza i mezzi. Si sono creati circa due chilometri di fila, visto anche l'orario di punta. Pochi chilometri più avanti, a seguito dei rallentamenti, si è verificato poi un secondo tamponamento, senza però feriti.