Tamponamento fra tre auto, una finisce contro un albero: donna in ospedale e traffico in tilt

Dopo il grave incidente in via Baiona, nel pomeriggio di oggi c'è stato anche un tamponamento fra più veicoli che ha causato abbondanti code in città. E' successo intorno alle 17 in via Destra Canale Molinetto, all'altezza di via Livenza, dove si è verificato uno scontro fra tre auto. In seguito alla collisione, una delle vetture ha finito per sbattere contro un'albero. La conducente di questa vettura è poi stata soccorsa dal 118 e condotta all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con traumi di lieve entità. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Ravenna. Pesanti sono state le ripercussioni sul traffico cittadino, a causa dell'orario.