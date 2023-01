Carambola tra tre veicoli lungo via Trieste: tre automobilisti in ospedale

Brutto tamponamento a catena lungo via Trieste andando verso Marina di Ravenna nel tardo pomeriggio di lunedì. A venire a collisione all'altezza del distributore di benzina Agip, verso le 17, sono state tre auto: una Audi Rsq3 con a bordo un 26enne, una Volvo condotta da un 55enne e una Volkswagen Up con al volante una 42enne.

Quest'ultima, soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con tre ambulanze e auto medica, è stata portata in ospedale con codice di media gravità. Portati in ospedale a Ravenna con ferite meno gravi anche gli altri due automobilisti. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, insieme ai Vigili del fuoco.

Foto Massimo Argnani