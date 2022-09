Tampona un'auto e poi si schianta contro il guard rail del ponte: 20enne in ospedale

Incidente all'alba di venerdì nel ravennate. Attorno alle 7.30 una Suzuki Splash, condotta da una 20enne, stava viaggiando su via Bonifica da Lido Adriano verso Porto Fuori quando, giunta all'altezza di un ponticello, per cause ancora in corso d'accertamento ha tamponato una Opel Corsa con a bordo un uomo e una donna. Dopo l'impatto, la Suzuki ha sbandato finendo contro il guard rail del ponte alla sua destra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. La ferita più grave, la 20enne rimasta sempre cosciente, è stata trasportata con codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. In ospedale per le cure del caso anche la coppia a bordo della Opel. Sul posto la Polizia locale e una volante della Polizia di Stato per aiutare nella gestione della viabilità.