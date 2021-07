Cade dal tetto dell'auto mentre festeggia la vittoria dell'Italia: un tifoso in ospedale

Come era già successo dopo la seminfinale contro la Spagna, anche la notte di festa per la vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio a Ravenna finisce con un incidente per un tifoso azzurro. E' accaduto intorno all'una nella zona della Stazione quando un uomo, che stava festeggiando sul tettuccio dell'auto insieme ad altri tifosi, è caduto dal veicolo che stava percorrendo la rotonda di piazza Farini diretto verso via Carducci.

L'uomo è stato subito soccorso dai tifosi nelle vicinanze che poi hanno atteso l'intervento dei medici del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza. L'uomo - rimasto sempre cosciente - è stato poi trasportato con codice di media gravità all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Foto Massimo Argnani