Tir precipita dal cavalcavia e piomba su un'auto: grande paura per una sanitaria

Grande paura, ma per fortuna consegunze meno gravi del previsto per l'incidente stradale che si è verificato mercoledì mattina a Barbiano di Cotignola. Poco dopo le 10 un tir stava viaggiando sulla A14dir quando, all'altezza del sottopasso di via Ca' Vecchia, è improvvisamente uscito di strada sbandando e precipitando sopra a una Fiat Punto che stava passando sulla strada sottostante proprio in quel momento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, insieme ai Vigili del fuoco, alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l'Italia. La donna a bordo della Punto aziendale Ausl, una sanitaria, è stata portata in ospedale con codice di media gravità. Anche l'uomo che conduceva l'autotreno è stato portato in ospedale per le cure del caso.