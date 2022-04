Tragedia sulle strade a Pasquetta: il giovane di 27 anni muore dopo il terribile schianto

Una nuova terribile tragedia sulle strade della provincia ravennate. E' morto a 27 anni Luca Bandini che nella prima serata di lunedì era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto tra Solarolo e Barbiano. Il giovane infatti si è spento durante la notte all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stato trasportato in elicottero, in condizioni disperate.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine il giovane si trovava a bordo di una Bmw e stava procedendo su via Rio con direzione di marcia Barbiano-Solarolo quando all'altezza del civico 11 avrebbe perso il controllo dell'auto finendo nella corsia opposta di marcia e successivamente nel fosso che delimita la carreggiata. La vettura ha percorso quasi un centinaio di metri nel fosso per poi sbattere violentemente contro un muricciolo e 'decollare' con la parte anteriore ormai completamente distrutta, terminando la sua corsa a cavallo di un piccolo ponte che delimita l'ingresso di un canale.

Sul luogo dell'incidente erano arrivati subito i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per tentare di salvare il giovane, incosciente fin dal principio, mentre per i rilievi del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Faenza. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora, per poi procedere in senso unico alternato. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Faenza e Lugo.