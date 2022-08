Tragico schianto a Pinarella, il cordoglio del sindaco di Cervia: "Profondamente scosso da questo grave incidente"

Una drammatica scia di sangue sulle strade del Cervese. Nella notte a Pinarella sono morte infatti tre persone nello scontro fra tre mezzi. Il cordoglio del sindaco di Cervia Massimo Medri: “Sono profondamente scosso da questo gravissimo incidente in cui hanno perso la vita tre persone. Le cause e le dinamiche del sinistro al momento sono al vaglio della Polizia Locale di Cervia. Sono vicino ai familiari delle vittime. Colgo l’occasione per sensibilizzare tutti alla massima attenzione sulle strade e al rispetto delle segnaletiche e delle norme stradali”. Purtroppo la tragedia non si è fermata lì, perché dopo le 8 di mattina in via dei Cosmonauti, fra Pinarella e Tagliata di Cervia, si è verificato un altro fatale incidente che è costato la vita a un anziano in moto.