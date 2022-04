Un guasto meccanico e il trattore finisce tra le fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Un'alta colonna di fumo e lingue di fuoco si alza dal trattore. E' successo intorno alle 17 di lunedì in via Petrosa a Campiano dove un uomo stava procedendo alla guida del trattore. Improvvisamente il conducente si è accorto che qualcosa non andava: probabilmente a causa di un guasto meccanico, dal motore ha iniziato ad alzarsi del fumo e poi si sono innescate le fiamme. L'uomo a quel punto ha messo in sicurezza il veicolo a lato strada, è sceso e ha chiamato i Vigili del Fuoco di Ravenna che sono arrivati sul posto con l'autobotte. I pompieri hanno quindi impiegato oltre un'ora per domare il rogo del trattore. Durante le operazioni di spegnimento la strada è rimasta chiusa al traffico.