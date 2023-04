Trattore trasportato dall'esercito scivola dal rimorchio: Adriatica completamente bloccata

Il trattore caricato sul camion si ribalta: la Statale rimane completamente bloccata. Verso le 13 sulla strada statale 16 Adriatica da Cervia verso Ferrara all'altezza del ponte sul Ronco, a un centinaio di metri prima della rotonda sulla Ravegnana nei pressi di Madonna dell'albero, un trattore trasportato da un mezzo dell'Esercito, per cause ancora da accertare, si è sbilanciato scivolando dal piano di trasporto e finendo fuori dall'asse del rimorchio. Immediatamente il mezzo si è fermato. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Anas che stanno monitorando la situazione per liberare il prima possibile la strada che, in direzione nord, è completamente bloccata all'altezza dell'incrocio con la Ravegnana.