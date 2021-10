Travolge una coppia di ciclisti sulla provinciale Bagnara: 41enne trasportata al Bufalini

Stavano percorrendo la provinciale Bagnara, quando sono stati colpiti da un'auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. Ad aver la peggio una 41enne, trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio, intorno alle 14.45, a Villa San Martino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, la donna, insieme ad un 61enne, entrambi imolesi, stavano percorrendo l'arteria con direzione di marcia Lugo-Bagnara. Giunti all'altezza del civico 169 sono stati colpiti da una "Dacia Duster" condotta da un anziano di Conselice.

A seguito dell'urto la peggio l'ha riportata la 41enne, sbalzata dalla bici e rovinata sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. La malcapitata non ha mai perso conoscenza, ma, visto l'entità dell'impatto, è stata trasportata con "codice 3" al trauma center del "Bufalini". Lievi lesioni per il 61enne, trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Imola. Illeso l'automobilista, sottoposto agli esami tossicologici secondo la prassi. Non vi sono state particolari ripercussioni al traffico.