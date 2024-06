Travolto dopo uno scontro con un'auto sulla Classicana: gravissimo uno scooterista

E' di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di domenica lungo la Classicana. A riportare la peggio è stato uno scooterista di 45 anni, che è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'uomo si stava immettendo sulla Classicana da via Staggi, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale, si è scontrato con una "Fiat Palio" con quattro persone a bordo che procedeva in direzione Porto San Vitale. A seguito dello schianto la vettura è carambolata in campo a bordo strada, mentre lo scooterista è rovinato sull'asfalto, venendo travolto sugli arti inferiori da una "Mercedes" che stava sopraggiungendo e che nulla ha potuto per evitare la persona.

Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con l'elisoccorso e due ambulanze. Il 45enne, dopo esser stato stabilizzato e intubato, è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre gli occupanti della "Palio" sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Al pronto soccorso anche un'occupante della "Mercedes", che ha accusato un malore. Hanno operato anche i Vigili del Fuoco, mentre la viabilità è stata regolata dalla Polizia Locale.