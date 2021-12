Il treno merci esce dai binari: strada bloccata per ripristinare la linea ferroviaria

Il treno merci esce dai binari e il traffico ferroviario si blocca. E' accaduto nella tarda serata di martedì nei pressi della rotonda dei Doganieri al Porto di Ravenna. Sulla ferrovia che costeggia la zona industriale stava infatti procedendo un treno merci che, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici della Polizia ferroviaria e del personale di Ferrovie dello Stato, è poi uscito dai binari.

Di conseguenza la linea ferroviaria del Porto è rimasta chiusa al traffico e la stessa via Baiona è stata interrotta all'altezza della rotonda dei Doganieri in direzione Porto Corsini per consentire l'intervento di ripristino della linea e rimettendo il treno sui binari. Un intervento che è continuato nella giornata di mercoledì con il supporto della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ravenna. Nella serata di mercoledì dovrebbe essere ripristinato sia il traffico stradale che ferroviario.