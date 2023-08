Turista investito da un'auto e portato in ospedale: durante il soccorso si ferisce anche un passante

Sabato un turista è stato investito da un'Alfa Romeo in via dei Campeggi a Lido Adriano sull'attraversamento pedonale presente tra due strutture ricettive. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato in ospedale a Ravenna. Successivamente, un passante giunto sul posto per osservare l'accaduto sarebbe rovinosamente caduto sul bordo di cemento che divide la pista ciclabile dalla strada. Anche quest'ultimo avrebbe riportato lievi ferite al capo. Sul luogo dell'accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.