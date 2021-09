Ubriaco tampona un camion sulla Ss16: "E' stato lui che viaggiava in retromarcia a venirmi addosso"

Col suo suv è andato a tamponare violentemente un mezzo pesante e, dopo la botta, l'automobilista in stato di forte agitazione ha iniziato a vagare in mezzo alla strada sostenendo che fosse stato il camion a venirgli addosso. Rocambolesco incidente stradale, nella prima mattinata di sabato, sulla Ss16 a Fosso Ghiaie. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6 l'automobilista, un cittadino ucraino, all'altezza del ristorante "La campazza" è andato ad impattare contro il retro di un tir che procedeva nella sua stessa direzione. Uno scontro molto violento dopo il quale il guidatore è uscito da solo dall'abitacolo distrutto. In preda a quello che, in un primo momento è sembrato uno stato di choc, ha iniziato a sostenere che il mezzo pesante stesse procedendo in contromano ma all'arrivo dei sanitari e del personale della polizia Municipale la storia ha iniziato a prendere una piega diversa. Sottoposto all'etilometro, l'automobilista ha fatto schizzare l'apparecchiatura a un tasso di 2,2 g/l che in pratica rasenta il coma etilico. Soccorso dal personale del 118, dopo le cure del caso è stato pesantemente sanzionato dalla Municipale per guida in stato di ebbrezza.