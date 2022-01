Un 40enne investito a Castel Bolognese, trasportato d'urgenza al Bufalini con l'elicottero

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato a Castel Bolognese, all'incrocio tra via Canale e via Farosi. Dalle prime sommarie informazioni erano circa le 16 quando un 40enne è stato investito da un veicolo, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale intervenuta sul posto. Il ferito è stato trasportato d'urgenza, con codice di massima gravità (codice 3), all'ospedale Bufalini di Cesena, è intervenuto anche l'elisoccorso da Ravenna, oltre ad un'ambulanza e un'auto medicalizzata.