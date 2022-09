Un altro morto sulle strade: finisce fuori strada con lo scooter, muore un 44enne

Un 44enne originario di Lugo è morto in un drammatico incidente stradale che si è verificato nell'imolese. Lo schianto si è verificato sabato pomeriggio: l'uomo stava percorrendo via Sguazzaloca, nella frazione di Sasso Morelli (Imola), in sella al proprio scooter quando per cause in corso di verifica è finito in un fosso al lato della carreggiata. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 44enne, deceduto praticamente sul colpo.